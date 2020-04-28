Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 28.04.2020 10:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.04.2020 11:23
    ABONE OL

    Son dakika: İletişim Başkanı Altun'un evinin fotoğraflanmasının talimatını veren Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı

    Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı 'un evinin fotoğraflanmasıyla ilgili “suçu ve suçluyu övme, suça azmettirme" suçlarından hakkında soruşturma açılan İl Başkanı ifadeye çağrıldı.

    Talimatı bizzat vermişti! İfadeye çağrıldı

    İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Altun'un evinin fotoğraflarını çeken Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlamasıyla ayrı bir soruşturma yürütüyor.

    Kaftancıoğlu hakkındaki soruşturma ise İletişim Başkanı 'un avukatı Sezgin Tunç'un yaptığı suç duyurusu üzerine başlatıldı.

    Kaftancıoğlu, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Özçağdaş hakkında soruşturma başlatıldıktan sonra sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. Kaftancıoğlu'nun mesajı üzerine yapılan suç duyurusunun ardından "suçu ve suçluyu övme, suça azmettirme" suçlarından hakkında soruşturma başlatıldı.

    Soruşturma kapsamında CHP İstanbul İl Başkanı ifadeye çağırdı. Kaftancıoğlu'nun bu hafta içinde hakkındaki suçlamalarla ilgili ifade vermesi bekleniyor.

    Haberler Güncel Son dakika: İletişim Başkanı Altun'un evinin fotoğraflanmasının talimatını veren Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri