Yine her şeyi en iyi yaptığını iddia eden Fox TV, yine bir skandal... 'Savaşçı' dizisinin çalışanları, 5 aydır alacaklarını alamadığı için hem Fox TV'ye, hem de yapımcıları Limon Yapım'a sosyal medyada tepki gösterdi. Kostüm grubundan rejiye, prodüksiyondan kameramanlara, ışıkçıdan set çalışanına kadar tüm çalışanlar, 'Savaşçı Ekibi Hakkını Arıyor' hashtag'i ile boykot başlattı.



Fox TV'de sundukları haber programlarında her zaman haksızlıkların karşısında ve işçilerin sesi olduklarına dair salvolar yapan Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya'nın kendi ekranlarında yaşanan bu mağduriyet karşısında dili tutuldu. Limon Yapım ise Eskişehir'de çekildiği için özellikle kış aylarında hava şartlarının ve set ortamının zorluklarına aldırış etmeden gece gündüz çalışan ekibe, Aralık'tan beri bölüm ödemesi yapmayarak onları ve ailelerini bu zor günlerde ortada bıraktı.



Yahu beceremiyorsanız yapmayın! Bu yönde onlarca e-mail alıyorum. Televizyon ve yapımcı; izlenme ve reklamdan, dizi ihracatından, dijital platformlardan ve daha birçok alandan para kazanır da niçin emekçinin parasını vermekten kaçınır bir türlü anlamıyorum... Hadi bakalım bu yazıdan sonra da Portakal ve Küçükkaya, Fox TV'de yaşanan bu emek hırsızlığına sessiz kalacaklar mı? Merak içinde bekliyorum.

YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN