Sabah Gazetesi yazarı Salih Tuna'nın "Daha da yazmam..." adlı köşe yazısının ilgili kısmı şöyle:
Yüzlerce mühendisimiz seferberlik ruhuyla günlerce sabahlara kadar çalışarak 100 adet Yerli Solunum Cihazı üretmişti. Mayıs ayına kadar da 5 bin cihaz daha üretileceği Selçuk Bayraktar tarafından duyurulmuştu.
Başkan Erdoğan da bu vesileyle umut ve esenlik verici çok güzel bir konuşma yapmıştı.
Konuşmasının sonunda muhalefeti de uyarmış, "Yerel hükümet, Merkezi hükümet" lakırdısıyla tebarüz eden "paralelliklerden" vazgeçmeye, hülasa, kanunlara yasalara riayet etmeye çağırmıştı.
İş bu Amerikan Portakalı ne Başakşehir Şehir Hastanesi'ni ne de Yeni Solunum Cihazı görüntülerini yayımladı.
Yüzlerce mühendisimiz seferberlik ruhuyla günlerce sabahlara kadar çalışarak 100 adet Yerli Solunum Cihazı üretmişti. Mayıs ayına kadar da 5 bin cihaz daha üretileceği Selçuk Bayraktar tarafından duyurulmuştu.
Başkan Erdoğan da bu vesileyle umut ve esenlik verici çok güzel bir konuşma yapmıştı.
Konuşmasının sonunda muhalefeti de uyarmış, "Yerel hükümet, Merkezi hükümet" lakırdısıyla tebarüz eden "paralelliklerden" vazgeçmeye, hülasa, kanunlara yasalara riayet etmeye çağırmıştı.
İş bu Amerikan Portakalı ne Başakşehir Şehir Hastanesi'ni ne de Yeni Solunum Cihazı görüntülerini yayımladı.
"Allah'ını seven defansa gelsin" paniğiyle bu "güzellikleri" gizlemeye çalıştı.
Başkan Erdoğan'ın o uzun konuşmasının sonunda yer alan muhalefet eleştirisini bağlamından kopartarak, şehir hastanesi ve solunum cihazları hizmetlerini boğuntuya getirmenin aracına dönüştürmek için çırpınıp durdu.
Bu uğurda Kılıçdaroğlu'nu, Meral Hanım'ı, "Bu hükümet dünyanın en iyi işini yapsa da bizim bunu alkışlayacak halimiz yok" diyen CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ı, muhalif bir bakanı, İP yandaşı bir yazarçizeri, güya bir izleyici görüşünü Başkan Erdoğan'ın kesip biçtiği o konuşmasının karşısına koydu.
Yetmedi, bizzat kendisi akıl almaz "yorumlarla" Cumhurbaşkanımıza pislik attı durdu.
Hem de Pensilvanya ve Kandil'in izlemeye doyamayacağı rezillikte.
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