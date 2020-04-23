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    • 23.04.2020 07:52
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    'nin algı operatörü 'nin açılışında da bozgunculuk peşindeydi!

    Mehmetçiğin teröre karşı başlattığı sınır ötesi operasyona "kafam karışık" diyerek Mehmetçiği adeta sırtından hançerleyen, 'ya teşekkür etmeliyiz diye terör örgütlerine göz kırpan Amerikan sermayesi 'nin sunucusu , 'nin açılışında da bozgunculuk peşindeydi. yazarı , Fatih Portakal'In açılış günü yaptığı haberlerle nasıl bir algı operasyonu ve kara propaganda yaptığını kaleme aldı.

    Portakal yine bozgunculuk peşinde!
    Sabah Gazetesi yazarı Salih Tuna'nın "Daha da yazmam..." adlı köşe yazısının ilgili kısmı şöyle:

    Yüzlerce mühendisimiz seferberlik ruhuyla günlerce sabahlara kadar çalışarak 100 adet Yerli Solunum Cihazı üretmişti. Mayıs ayına kadar da 5 bin cihaz daha üretileceği Selçuk Bayraktar tarafından duyurulmuştu.



    Başkan Erdoğan da bu vesileyle umut ve esenlik verici çok güzel bir konuşma yapmıştı.
    Konuşmasının sonunda muhalefeti de uyarmış, "Yerel hükümet, Merkezi hükümet" lakırdısıyla tebarüz eden "paralelliklerden" vazgeçmeye, hülasa, kanunlara yasalara riayet etmeye çağırmıştı.

    İş bu Amerikan Portakalı ne 'ni ne de Yeni Solunum Cihazı görüntülerini yayımladı.
    "Allah'ını seven defansa gelsin" paniğiyle bu "güzellikleri" gizlemeye çalıştı.



    Başkan Erdoğan'ın o uzun konuşmasının sonunda yer alan muhalefet eleştirisini bağlamından kopartarak, şehir hastanesi ve hizmetlerini boğuntuya getirmenin aracına dönüştürmek için çırpınıp durdu.



    Bu uğurda Kılıçdaroğlu'nu, Meral Hanım'ı, "Bu hükümet dünyanın en iyi işini yapsa da bizim bunu alkışlayacak halimiz yok" diyen Grup Başkanvekili Engin Altay'ı, muhalif bir bakanı, İP yandaşı bir yazarçizeri, güya bir izleyici görüşünü Başkan Erdoğan'ın kesip biçtiği o konuşmasının karşısına koydu.



    Yetmedi, bizzat kendisi akıl almaz "yorumlarla" Cumhurbaşkanımıza pislik attı durdu.

    Hem de Pensilvanya ve Kandil'in izlemeye doyamayacağı rezillikte.

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    Haberler Güncel FOX TV'nin algı operatörü Fatih Portakal Başakşehir Şehir Hastanesi'nin açılışında da bozgunculuk peşindeydi!
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