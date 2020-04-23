"Allah'ını seven defansa gelsin" paniğiyle bu "güzellikleri" gizlemeye çalıştı.

Yüzlerce mühendisimiz seferberlik ruhuyla günlerce sabahlara kadar çalışaraküretmişti. Mayıs ayına kadar da 5 bin cihaz daha üretileceğitarafından duyurulmuştu.da bu vesileyle umut ve esenlik verici çok güzel bir konuşma yapmıştı.Konuşmasının sonunda muhalefeti de uyarmış,lakırdısıyla tebarüz eden "paralelliklerden" vazgeçmeye, hülasa, kanunlara yasalara riayet etmeye çağırmıştı.İş bu Amerikan Portakalı ne Başakşehir Şehir Hastanesi 'ni ne de Yeni Solunum Cihazı görüntülerini yayımladı.





Başkan Erdoğan'ın o uzun konuşmasının sonunda yer alan muhalefet eleştirisini bağlamından kopartarak, şehir hastanesi ve solunum cihazları hizmetlerini boğuntuya getirmenin aracına dönüştürmek için çırpınıp durdu.







Bu uğurda Kılıçdaroğlu'nu, Meral Hanım'ı, "Bu hükümet dünyanın en iyi işini yapsa da bizim bunu alkışlayacak halimiz yok" diyen CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ı, muhalif bir bakanı, İP yandaşı bir yazarçizeri, güya bir izleyici görüşünü Başkan Erdoğan'ın kesip biçtiği o konuşmasının karşısına koydu.







Yetmedi, bizzat kendisi akıl almaz "yorumlarla" Cumhurbaşkanımıza pislik attı durdu.



Hem de Pensilvanya ve Kandil'in izlemeye doyamayacağı rezillikte.



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