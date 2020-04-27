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    • 27.04.2020 09:31
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    'da na uymayan bir grup parkta "" oynadı

    Son dakika haberi... Başkent ’da çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu grup, sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafeye uymayarak “” oyunu oynadı. Görüntüler büyük tepki çekti.

    Ankara'da pes dedirten görüntü

    Olay Mamak ilçesi Hüseyingazi mahallesin Başak Caddesi üzerinde bulunan bir parkta gerçekleşti.

    Çoğunluğu gençlerin oluşturduğu bir grup Corona Virüsü salgınına yönelik alınan tedbirleri hiçe sayarak, park içerisinde bir araya gelerek "" adı verilen oyunu oynamaya başladı.

    Gençler uzun süre oyunlarına hiç bir şey yokmuş gibi devam etti. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekiplerini gören gençler ise ceza yememek için düşe kalka kaçtılar.

    Mahallelinin cep telefonuyla çekip sosyal medyada paylaştığı görüntüler tepki topladı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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