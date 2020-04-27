Bu ürünler 'yok' sattı! İşte koronavirüs sürecinde marketlerde en çok satılan ürünler

Koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma kısıtlamaları perakende sektörüne olan ilgiyi artırmaya başladı. Evde kalınacak olunması nedeniyle vatandaşlar gıda stoklaması yaptı. Gıda dışında kişisel hijyen, tıraş aletleri, saç boyaları ve televizyona da yoğun ilgi gerçekleşti.

İlk başlarda makarnaya olan talep arttı, ardından da un ve mayalar yoğun şekilde tüketilmeye başlandı. Hürriyet'in haberine göre Türkiye'de gıda stoklarının yeterince fazla olması nedeniyle gıda maddelerini bulmakta herhangi bir sıkıntı yaşanmadı ancak bu durum tek başına yeterli olmuyor. Sebze, meyve dışındaki ürünlerin ambalaja sahip olması ve ambalaj sektörünün üretime yetişememesi tedarik sorunları yaratabiliyor.

Bazı ürün gruplarında da tedarik problemleri ortaya çıkabiliyor. Bunların en başında maya geliyor. Evde kalınan süre içinde yeni deneyimler yaşamak isteyenlerin ekmek yapma çabası nedeniyle marketler yaş maya bulmakta sorun yaşıyor.