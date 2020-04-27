Coronavirüs'ün yayılmasını önlemek amacıyla 22 Nisan gecesi itibariyle uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağında vatandaşlar evden çıkmamaya özen gösterdi. 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan bu uygulamada Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayanların tamamı evdeydi.
Tek bir kişiye bile ihlalden ceza kesilmedi. Yüz binlerce turistin uğradığı Bodrum sahilleri de sessizdi. Dünyaca ünlü Kumbahçe sahili de sessizliğe gömüldü. Bodrum'un tüm sahilleri sokak hayvanlarına kaldı. Polis, sokağa çıkma yasağını farklı dillerde anons etti.
CORONA OTOMOBİL
Yollarda Hindistan'da bir vatandaş, evde kalma konusunda farkındalık yaratmak için Coronavirüs'ü tasvir eden bir otomatik çekçek kullanıyor.
Balıkesir'de jandarma ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle babasının pasta almaya gidemediği 6 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan'a doğum günü sürprizi yaptı.
MARKETTEN DAHA TEMİZ
KAYSERİ Tabip Odası Başkanı Hüseyin Per, Covid-19 tedbirleri kapsamında hastanelere yapılan eleştirilere tepki göstererek, "Hastanelerimiz marketlerden daha temiz" dedi.
35 BİN 422 KİŞİYE CEZA
İçişleri Bakanlığı, 31 ilde yapılan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının dün gece sona erdiğini açıkladı. Bakanlık, "Kısıtlamanın başladığı 22 Nisan Çarşamba günü saat 24.00 ile 26 Nisan Pazar günü saat 20.00 arasında kurallara uymayan toplam 35 bin 422 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirilmiştir" dedi.
VEKALETLE ÇAY TOPLAMA
ÇAY toplamak için İstanbul'dan Karadeniz'e gitmek için 100 bin kişi başvurunca Coronavirüs ile mücadele kapsamında büyük bir sıkıntı oluşturdu. İstanbul'da olanlar muhtarlar ya da tanıdıklar aracılığı ile çaylarını toplatacak. Kaymakamlıklar da organizasyon için komisyonlar kuracak.
YENİ VAKA SAYISI DÜŞTÜ
SAĞLIK Bakanlığı, dün 2357 kişiye Covid-19 tanısı konulduğunu, 99 kişinin vefat ettiğini, toplam can kaybının 2805 olduğunu bildirdi. Son 24 saatte 3558 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısı 29140'ye yükseldi. Bakan Koca, "Son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün, bugün (dün) oldu" dedi.
Tek bir kişiye bile ihlalden ceza kesilmedi. Yüz binlerce turistin uğradığı Bodrum sahilleri de sessizdi. Dünyaca ünlü Kumbahçe sahili de sessizliğe gömüldü. Bodrum'un tüm sahilleri sokak hayvanlarına kaldı. Polis, sokağa çıkma yasağını farklı dillerde anons etti.
CORONA OTOMOBİL
Yollarda Hindistan'da bir vatandaş, evde kalma konusunda farkındalık yaratmak için Coronavirüs'ü tasvir eden bir otomatik çekçek kullanıyor.
Balıkesir'de jandarma ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle babasının pasta almaya gidemediği 6 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan'a doğum günü sürprizi yaptı.
MARKETTEN DAHA TEMİZ
KAYSERİ Tabip Odası Başkanı Hüseyin Per, Covid-19 tedbirleri kapsamında hastanelere yapılan eleştirilere tepki göstererek, "Hastanelerimiz marketlerden daha temiz" dedi.
35 BİN 422 KİŞİYE CEZA
İçişleri Bakanlığı, 31 ilde yapılan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının dün gece sona erdiğini açıkladı. Bakanlık, "Kısıtlamanın başladığı 22 Nisan Çarşamba günü saat 24.00 ile 26 Nisan Pazar günü saat 20.00 arasında kurallara uymayan toplam 35 bin 422 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirilmiştir" dedi.
VEKALETLE ÇAY TOPLAMA
ÇAY toplamak için İstanbul'dan Karadeniz'e gitmek için 100 bin kişi başvurunca Coronavirüs ile mücadele kapsamında büyük bir sıkıntı oluşturdu. İstanbul'da olanlar muhtarlar ya da tanıdıklar aracılığı ile çaylarını toplatacak. Kaymakamlıklar da organizasyon için komisyonlar kuracak.
YENİ VAKA SAYISI DÜŞTÜ
SAĞLIK Bakanlığı, dün 2357 kişiye Covid-19 tanısı konulduğunu, 99 kişinin vefat ettiğini, toplam can kaybının 2805 olduğunu bildirdi. Son 24 saatte 3558 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısı 29140'ye yükseldi. Bakan Koca, "Son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün, bugün (dün) oldu" dedi.