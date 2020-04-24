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    • 25.04.2020 02:52
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    Fas'ta bulunan Türk vatandaşlarını 'ya getirdi

    Türk Hava Yolları, yurt dışında bulunan Türkleri ülkeye getirmeye devam ediyor. Fas'ta bulunan 277 Türk vatandaşı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 'ye getirildi.

    Yurt dışındaki Türklerin tahliyesi sürüyor

    Fas'ta bulunan 277 Türk vatandaşı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 'ye getirildi.

    Cumhurbaşkanı 'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, 277 Türk vatandaşını Fas'tan getiren 'nin "Heybeliada" uçağı, 01.40'ta 'na indi.

    KARANTİNADA KALACAKLAR
    Uçağa ilk olarak sağlık görevlileri girdi ve yolcuların vücut ısılarını ölçtü.

    Pasaport kontrolü sonrasında yolcular apronda bekletilen otobüslerle karantina sürecini geçirecekleri Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirilmek üzere 'a gönderildi.

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