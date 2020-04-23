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    • 23.04.2020 16:09
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    'daki vatandaşı 'ya getirildi!

    Cumhurbaşkanı 'ın talimatı, 'ın koordinasyonu ve çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, 'dan Türk vatandaşlarını getiren "" uçağı, 'na indi.

    Azerbaycan'daki 185 Türk vatandaşı Ankara'ya getirildi!

    'daki, aralarında 3 bebeğin de bulunduğu vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 'ye getirildi.

    Cumhurbaşkanı 'ın talimatı, 'ın koordinasyonu ve çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Azerbaycan'dan Türk vatandaşlarını getiren "" uçağı, 'na indi.

    Uçağa ilk olarak sağlık görevlileri girdi ve yolcuların vücut ısılarını ölçtü. Daha sonra bebek arabaları ve yolcuların valizleri uçaktan indirildi.

    Toplanan pasaportların kontrol edilmesinin ardından yolcular, uçaktan sırayla aprona inip valizlerini alarak otobüslere yerleşti. Bu sırada bastonla yürüyen 59 yaşındaki Hanife Mandacı ile bazı erkek yolcuların, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı taşıdığı görüldü.

    Yolcular, karantina sürecini geçirecekleri Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirilmek üzere 'a gönderildi.

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