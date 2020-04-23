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    • 24.04.2020 06:39
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    Son dakika: İsviçre'den getirilen 155 Türk vatandaşı 'da yurda yerleştirildi

    Son dakika haberi... İsviçre'den, yeni tip virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 'ye getirilen 155 Türk vatandaşı 'da öğrenci yurduna yerleştirildi.

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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın, ramazan ayını ve Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan operasyonu kapsamında, İsviçre'den 155 Türk vatandaşını taşıyan Türk Hava Yolları () uçağı, Merzifon Havalimanı'na indi.

    Apronda pasaport kontrolü yapılan ve sağlık taramasından geçirilen yolcuların bavulları, AFAD ekiplerince dezenfekte edildi.

    Vatandaşlar otobüslerle, karantina sürecini geçirecekleri Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Hüsnüşah Hatun Öğrenci Yurdu'na getirildi ve burada AFAD ve yurt görevlilerince karşılanarak odalarına yerleştirildi.

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