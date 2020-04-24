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    İletişim Başkanı le mücadele kapsamında 'da atılan adımları duyurdu

    İletişim Başkanı , le mücadele kapsamında 'da atılan adımları duyurdu. Altun Twitter'dan, "Yerli solunum cihazımız Sahra’nın seri üretiminde son aşamaya gelirken, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için 176 milyon liralık ek kaynak ayırdık. Ayrıca tüm vatandaşlarımıza ücretsiz 1 GB internet sağlıyoruz. Ramazan sonunda çifte bayram yaşamak için çalışıyoruz." sözleriyle infografik bir paylaşımda bulundu.

    Altun virüsle mücadelede atılan adımları duyurdu

    İletişim Başkanı , le mücadele kapsamında 'da atılan adımları duyurdu.

    Altun Twitter'dan, "Yerli solunum cihazımız Sahra'nın seri üretiminde son aşamaya gelirken, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için 176 milyon liralık ek kaynak ayırdık. Ayrıca tüm vatandaşlarımıza ücretsiz 1 GB internet sağlıyoruz. Ramazan sonunda çifte bayram yaşamak için çalışıyoruz." sözleriyle infografik bir paylaşımda bulundu.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Güncel İletişim Başkanı Fahrettin Altun koronavirüsle mücadele kapsamında 24 Nisan'da atılan adımları duyurdu
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