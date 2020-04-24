İletişim Başkanı Fahrettin Altun, koronavirüsle mücadele kapsamında 24 Nisan'da atılan adımları duyurdu.

Altun Twitter'dan, "Yerli solunum cihazımız Sahra'nın seri üretiminde son aşamaya gelirken, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için 176 milyon liralık ek kaynak ayırdık. Ayrıca tüm vatandaşlarımıza ücretsiz 1 GB internet sağlıyoruz. Ramazan sonunda çifte bayram yaşamak için çalışıyoruz." sözleriyle infografik bir paylaşımda bulundu.