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    • 25.04.2020 06:30
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    Son dakika: 'dan getirilen 194 kişi, Karaman'da yurda yerleştirildi

    Son dakika haberi... virüs tedbirleri kapsamında 'dan Türkiye'ye getirilen 194 kişi, 14 günlük karantina sürecini geçirmek üzere Karaman'daki KYK yurduna yerleştirildi.

    Tahliye operasyonu sürüyor! 194 kişi...
    virüs tedbirleri kapsamında yurt dışındaki Türk vatandaşlarının yurda getirilmesi uygulaması sürüyor. Bu kapsamda 'da yaşayan ve Türkiye'ye dönmek isteyen 194 kişi, Türk Hava Yolları'na ait uçakla önce Konya'ya, ardından karayolu ile Karaman'a getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen 194 kişi, Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Nefise Sultan Yurdu'na yerleştirilerek karantinaya alındı. İşlemler sırasında , UMKE, ve polis ekipleri de hazır bulundu.



    Karaman'da, daha önce Bangladeş'ten getirilen 154, Suudi Arabistan'dan 267 ve İtalya'dan 194 olmak üzere toplam 615 kişi karantinada bulunuyor.
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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