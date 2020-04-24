Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 24 Nisan koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı verilere göre ilk kez iyileşen hastaların sayısı vaka sayısını geçti.

"BU NOKTADAN GERİ DÖNÜŞ OLMAMALI"

Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada "Son 24 saat içinde taburcu olan hasta sayısı, bugüne kadar iyileşen toplam hasta sayısının yaklaşık %15'ini oluşturuyor. Taramada, erken tanı ve tedavide başarılıyız. BU NOKTADAN GERİ DÖNÜŞ OLMAMALI. Alınan sonuçlara tedbirle destek şart. Bize güç verin." dedi.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 38 bin 351 test yapıldı. Bu kapsamda 3 bin 122 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

24 SAATTE 3 BİN 246 HASTA İYİLEŞTİ

Son 24 saatte 109 hasta vefat etti, 3 bin 246 hasta ise iyileşti.

Toplam test sayısı 830 bin 257, toplam vaka sayısı 104 bin 912, toplam vefat sayısı 2 bin 600, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1790, toplam entübe hasta sayısı 929, toplam iyileşen hasta sayısı 21 bin 737 oldu.