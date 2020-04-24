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    Son dakika: mensuplarının ve faaliyetlerinin ifşa edilmesi soruşturmasında kamu davası açıldı

    ’nın; Başkanlığı’nın suç duyurusu üzerine başlatılan MİT mensuplarının ve faaliyetlerinin ifşa edilmesi soruşturmasında 1’i firari, 6’sı tutuklu toplam 8 şüpheli hakkında kamu davası açtığı bildirildi.

    MİT soruşturmasında kamu davası açıldı!

    'nın; Başkanlığı'nın suç duyurusu üzerine başlatılan MİT mensuplarının ve faaliyetlerinin ifşa edilmesi soruşturmasında 1'i firari, 6'sı tutuklu toplam 8 şüpheli hakkında kamu davası açtığı bildirildi.

    Soruşturma kapsamında; şüphelilerin "Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Gizli Kalması Gereken Bilgileri Açıklama", İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek suçlarını işlediği ifade edildi. Şüpheliler hakkında TCK 329/1 ve MİT Kanunu 27. maddeleri ihlal ettikleri gerekçesiyle kamu davası açıldı.

    KENAN KIRAN / SABAH

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