İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın; MİT Başkanlığı'nın suç duyurusu üzerine başlatılan MİT mensuplarının ve faaliyetlerinin ifşa edilmesi soruşturmasında 1'i firari, 6'sı tutuklu toplam 8 şüpheli hakkında kamu davası açtığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında; şüphelilerin "Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Gizli Kalması Gereken Bilgileri Açıklama", İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek suçlarını işlediği ifade edildi. Şüpheliler hakkında TCK 329/1 ve MİT Kanunu 27. maddeleri ihlal ettikleri gerekçesiyle kamu davası açıldı.

KENAN KIRAN / SABAH