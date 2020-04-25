



Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, internet kullanımının arttığını belirterek, GSM operatörlerinin Ramazan'da internet kullanan abonelerine 1'er GB interneti ücretsiz sağlayacağını açıkladı.



EBA için hanelere 8 GB'a kadar internet hizmetinin ücretsiz tanımlandığını anımsatan Karaismailoğlu, "Sağlık çalışanlarımıza, öğrencilerimize ve 65 yaş üstü vatandaşlarımıza destek sağlayan operatörlerimiz hiçbir aboneyi ayırmadan destek sağladı. Hatta konuşma süresi olarak da ekstra destekler gündemde. Tam detayları kendileri açıklayacak" dedi.