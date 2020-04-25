Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, internet kullanımının arttığını belirterek, GSM operatörlerinin Ramazan'da internet kullanan abonelerine 1'er GB interneti ücretsiz sağlayacağını açıkladı.
EBA için hanelere 8 GB'a kadar internet hizmetinin ücretsiz tanımlandığını anımsatan Karaismailoğlu, "Sağlık çalışanlarımıza, öğrencilerimize ve 65 yaş üstü vatandaşlarımıza destek sağlayan operatörlerimiz hiçbir aboneyi ayırmadan destek sağladı. Hatta konuşma süresi olarak da ekstra destekler gündemde. Tam detayları kendileri açıklayacak" dedi.
Karaismailoğlu, 780 bini geçen sağlık personeline 2 ay süreyle aylık 5 GB internet ve 500 dakika sesli görüşme hizmetini ücretsiz vermeye başladıklarını, 45 bin kişilik Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Merkezleri çalışanlarına ise ek olarak 2 ay süreyle 10 bin dakika sesli görüşme hizmetinin ücretsiz verileceğini anlattı.
Hastanelerde görevli sağlık personelinin sevdiklerini göremediğini belirten Karaismailoğlu, "12 bin 864 saha çalışma ekibine 3 ay süreyle 15 GB/ay internet ve 15 bin dakika/ay sesli görüşme hizmeti ek olarak sunulmaya başlayacak" diye konuştu.