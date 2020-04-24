İçişleri Bakanlığı resmi Twitter hesabından, CHP'li Veli Ağbaba'nın iddiasını yalanladı.

AĞBABA'NIN "ATATÜRK RESMİ" YALANI

CHP'li Veli Ağbaba, Twitter hesabından "100. kuruluş yıldönümünde TBMM'nin tam karşısında nisbet yapar gibi Erdoğan'ın resmi var, Atatürk'ün resmi yok." paylaşımında bulundu.

İçişleri Bakanlığı, CHP'li Veli Ağbaba'nın iddiasını Twitter'dan yalandı.

"İFTİRA, YALAN VE GERÇEK DIŞIDIR."

İşte İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama;

Milletvekili Sayın Veli Ağbaba'nın sosyal medya hesabından; "Yer: 100.Kuruluş Yıldönümünde #TBMM'nin tam karşısında, -Nisbet yapar gibi- Erdoğan'ın resmi var, Atatürk'ün resmi yok." ifadeleri tamamen iftira, yalan ve gerçek dışıdır. 23 Nisan'ın hemen ertesi gününde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımızın resimlerinin indirildiği sırada çekilen görüntünün paylaşılması, böyle anlamlı bir günde birlikteliğimize atılan 'sorumsuz bir iftiradır' ve bu yakıştırma bizleri derinden üzmüştür.