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    ? Prof. Dr. ve kaç yaşındadır? İşte hayatı...

    ? Ramazan ayında her gün iftar ve sahur vakitlerinde ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Ekranları başında programı canlı olarak takip eden milyonlarca kişi Nihat Hatipoğlu'nun hayatı hakkındaki detayları merak ediyor. Bu kapsamda en çok araştırılan soruların başında ise Prof. Dr. ve kaç yaşındadır sorusu yer alıyor. İşte Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun hayatı...

    Nihat Hatipoğlu kimdir? İşte biyografisi

    Ramazan ayının en çok izlenen programı olan Nihat Hatipoğlu ile iftar ve sahur programları ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Programı ekranları başında takip edenler Nihat Hatipoğlu'nun hayatı hakkındaki detayları da merakla araştırıyor. Peki, Nihat Hatipoğlu kimdir? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu nereli ve kaç yaşındadır? İşte biyografisi...

    NİHAT HATİPOĞLU KİMDİR?

    Nihat Hatipoğlu 11 Mayıs 1955'te Diyarbakır'da dünyaya geldi. Evli ve 3 çocuk babası olan Nihat Hatipoğlu Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmaktadır. Günümüzde ATV ekranlarında programlarına devam etmektedir.

    ihat Hatipoğlu, Siirt ve Malatya'da ilkokulu tamamladı. 1975'te Uşak İmam Hatip Lisesi'ni ve Uşak Lisesi'ni bitirdi. 1981 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni tamamladı.

    Aynı fakültede Hadis Ana Bilim dalında Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü adlı çalışmasıyla doktor, 2000 yılında da Doçent oldu. 2012 yılında ise Profesör oldu. Şu anda Dicle Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Hadis Ana bilim dalı Öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

    1985-1987 yılları arasında Mısır'da Arapça üzerine eğitim gördü. İmam Hatip, Kur'an Kursları Müdürlüğü görevlerini yaptı. Şu anda Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, 11 Mart 2017 tarihi itibarıyla YÖK üyeliğine getirilmişti.

    Nihat Hatipoğlu, ulusal televizyon kanallarında dini programları hazırlayıp sunmaya 5 yıl Kanal A'da program yaparak başladı. Ayrıca Ankara'da yayın yapan iki yerel radyoda (Arifan radyo, Hedef radyo) 10 yıldan bu yana aralıksız olarak haftalık yayınlarına halen devam etmektedir.

    2004 yılında Ramazan ayında Flash TV'de, 2005 Ramazan ayında Star TV'de Sahur programını hazırlayıp sundu. 2005 yılında Star TV'de Dosta Doğru programı sundu. 2005-2010 yılları arasında Ramazan ayı süresince Star TV'de İftar ve Sahur Programlarını sundu. Radyo ve televizyon izleyicileri İftar ve Sahur programlarını birinci olarak seçti. Programları Türkiye'de birçok radyoda yayınlanmaktadır.

    Halen atv'de haftalık programları devam etmektedir. Kırk civarında yayınlanmış Kaset, CD, VCD'si bulunmaktadır. Yurt içinde ve yurt dışında seri konferansları devam etmektedir. Yazı Makaleleri, Panel, Diyanet Dergisi, İslami Araştırmalar ve benzeri dergilerde yayınlandı. 18 Ocak 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne rektör atandı.

    ESERLERİ

    İnsanlığın Geleceği ve İslam, 1988
    İslami Davetin İlkeleri, 1988
    Fitneler, 1997
    Ashapdan Bir Demet, 1997
    Bazı Hadislerin Günümüze Yansıması, 1997
    Ayetlere Farklı Bir Bakış, 1997
    Asr-ı Saadette Müşrik ve Münafık Liderler, 1999
    Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü, 1999
    Ebu Zür'a er-Razi ve Hadis İlmindeki Yeri, 2000
    Hz. Peygamberle İslam'ı Doğru Anlamak, 2006
    Saadet Asrından Damlalar, 2008
    Sevgi Dininden Yansımalar, 2009
    Dört Halife, 2010
    Gökteki Yıldızlar, 2010
    O'nu Nasıl Sevdiler, 2010
    Nihat Hatipoğlu'nun Kaleminden Günlük Dualar, 2010
    Barış Elçisinden Rahmet Dokunuşları, 2010
    Allah'ı Bildiğimi Sanırdım, 2011
    Rahmete Firar Etmek, 2011
    Büyüklerin Duaları, 2011
    Kur'an ve Sünnet Işığında Felaketler ve Deprem, 2011
    Hz. Peygamber ile Kur'an'ı Doğru Anlamak, 2015
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