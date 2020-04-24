Ramazan ayının en çok izlenen programı olan Nihat Hatipoğlu ile iftar ve sahur programları ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Programı ekranları başında takip edenler Nihat Hatipoğlu'nun hayatı hakkındaki detayları da merakla araştırıyor. Peki, Nihat Hatipoğlu kimdir? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu nereli ve kaç yaşındadır? İşte biyografisi...

NİHAT HATİPOĞLU KİMDİR?

Nihat Hatipoğlu 11 Mayıs 1955'te Diyarbakır'da dünyaya geldi. Evli ve 3 çocuk babası olan Nihat Hatipoğlu Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmaktadır. Günümüzde ATV ekranlarında programlarına devam etmektedir.

ihat Hatipoğlu, Siirt ve Malatya'da ilkokulu tamamladı. 1975'te Uşak İmam Hatip Lisesi'ni ve Uşak Lisesi'ni bitirdi. 1981 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni tamamladı.