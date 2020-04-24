KORONA GÜNLERİNDE ULAŞIMDA SORUN YAŞANIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi; İstanbul'da toplu taşıma kullanımı yüzde 90 oranında düşmesine rağmen otobüs ve metrobüslerde yaşanan yoğunluğa çözüm bulamıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi; İstanbul'da toplam 30 İETT Hattının seferini iptal etti. 6 Nisan Pazartesi gününden itibaren metro seferleri saat 21.00'den sonra yapılmıyor.

Murat Ongun, İstanbul'da toplu taşıma sefer sayısının azalma oranının yüzde 90 olduğunu belirterek, "İstanbul'da bizim yaptığımız otobüs azaltma oranı yüzde 20. Yani bizim normal hatlarda azalttığımız otobüs sayısı son derece az. Yüzde 90 diyorum, yüzde 20 diyorum. Yüzde 20'nin çoğu da şu anda kullanılmayan, kapalı olanlar yerlere giden hatlardır" iddiasında bulundu.

ONGUN, TOPLU TAŞIMA SEFERLERİNİ AÇIKLADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'un; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından, "Dışarı çıkmak zorunda olan vatandaşların kullanımı için toplu ulaşım seferleri hakkında bilgi web sayfalarımızda" şeklindeki paylaşımı tepki topladı.

"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Fırat isimli bir vatandaş; Murat Ongun'un söz konusu paylaşımı eleştirdi ve "Hakkımı helal etmiyorum size dün 150 TL'yi sayenizde harcamak zorunda kaldım. Taksi ile eve dönmek zorunda kaldım. Siz daha ne konuşuyorsunuz? Saat 22:10 durağa geliyorum. 45 dakika bekliyorum. Ekranda görünen hiçbir araç gelmiyor, dakikası geliyor, araç yok" ifadelerini kullandı.

"BEN ÇÖZÜM İSTİYORUM, 'EVİME GİTMEM LAZIM' DİYORUM. O 'ŞİKAYET OLUŞTURALIM' DİYOR"

Fırat isimli bir vatandaş; şunları söyledi:

"150 TL günde 12 saat çalışarak iki günde kazanıyorum. Onu da yolla veriyoruz sayenizde. Hadi bu iptal bir sonraki araç 10 dakika gösteriyor. Onu bekleyelim diyoruz. O da gelmiyor. Hadi bu da iptal. Bir sonraki yine aynı 153'i arıyorum. Biz de ful gözüküyor. Geçmesi lazım. 'Şikayet oluşturalım' diyor. Ben çözüm istiyorum, 'evime gitmem lazım' diyorum. O 'şikayet oluşturalım' diyor"

"BÜTÜN ARAÇLARI SERVİSE KOYUN. KISITLAMA YAPMAYIN"

Vatandaşlar, Murat Ongun'a otobüs yoğunluğunu şöyle eleştirdi:

Orhan Oğuz: "Çoğu zaman geç kalıyorsunuz herşey için? Bu da size kaybettiriyor ve kaybettirecek."

Mehmet Aksu: "Koyacak bey amca merak etmeyin. Virüs kalktıktan sonra bütün servisleri çıkaracaklar. Murat bey siz herşeyi tersinden yapıyorsunuz. Sokağa çıkma yasağından önce otobüs yoktu, yasaktan sonra otobüs çıkarıyorsunuz."

Sinan: "Paylastığınız linkte normal 20 dakikada bir olan seferler var. Sokağa çıkma yasağına uygun olan linki paylaşın lütfen!"

Zafer: "Millet binmeye otobüs bulamıyor, metrobüs bulamıyor. Oyuncak ettiniz, oyuncak oyuncaaak ne sosyal mesafe kaldı, ne işe vaktinde gidebilme sayenizde! Bu aziz millet bunların hesabını seçimde soracak size. Size oy verenler dahil size isyan ediyor. Sizden nefret ediyor."

"Sefer sayısını azaltarak hakkı mağdur ettiniz. Ülkenin Sağlık Bakanı diyor. Bunu pandemide yaptıklarınızı hastane yolu yapamayan sizsiniz."

"9 ÇN için en azından kısıtlama olan günlerde 06.05 seferinin yapılması için geçen hafta da bugünde beyaz masaya başvuru yaptık ancak hala bir dönüş yok. Yarın sabah insanlar yine yürüyerek işe gidecek."

"Murat bey bütün araçları servise koyun. Kısıtlama yapmayın."

"Murat sizin belediyeciliği öğrenmeniz için 40 fırın ekmek yemeniz lazım.. Gel gör ki milleti algı yaparak kandırdınız. Yalanlarla bir yere kadar ama bu millete iyi oldu... 'Her şey çok güzel olacak' denildiğinden beri musibet yakamızı bırakmadı"

"Yargılanacaksınız halk sağlığını tehlikeye atmaktan…"

"Son zamanlarda özellikle CHP'li belediyeler de belediyeyi sosyal medyadan idare etme modası başladı, belediyecilik sahada yapılır sosyal medya da değil, sonra böyle garip şeyler oluyor.."

KENAN KIRAN- SABAH