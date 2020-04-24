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    • 24.04.2020 21:22
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    ’li 'den skandal! Koronavirüs ile mücadele edilen şu günlerde sağlık ocağını sattılar

    Fuar alanlarını gösterip "Hastane yaptık" diye yalan söyleyen, dünyanın örnek gösterdiği 'nin sağlık sistemine iftiralar atan ’nin skandalları bitmiyor. Tüm Türkiye koronavirüs salgınıyla mücadele ederken CHP’li ’nin sağlık ocağını sattığı ortaya çıktı.

    İBB sağlık ocağını sattı!

    Tüm 'yi koronavirüsle mücadele ederken 'nin bir skandalı daha ortaya çıktı. CHP'li , 'ni sattı. Sağlık ocağına "Boşaltın" ihtarnamesi çekildi.

    SKANDAL PATLADI
    Koronavirüs ile mücadele edilen bugünlerde yeni sağlık merkezleri açılmaya çalışırken virüse karşı büyük bir savaş verilirken 'nin Ziya Gökalp Aile Sağlı Merkezi'ni sattığı skandalı patladı.

    BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
    İBB'nin böyle bir dönemde bu hamleyi yapması ciddi tepkilere yol açtı. 5 yıldır vatandaşlara hizmet veren sağlık merkezinin satılması "Türkiye'yi aşağılamak için örnek verdikleri Uğanda'da bile böyle bir şey yapılmamıştır." dedirtti.

    BİR VAKFA SATILDI
    Sağlık ocağına ihtarname çekilirken merkez, 2010 yılında ağustos ayın İBB ile KİPTAŞ ve imzalanan protokol üzerinden tarafından yapılıp hizmete hazır hale getirilmişti. Ancak İBB tarafından tarafından bir vakfa satıldığı ortaya çıktı.

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