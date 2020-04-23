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    • 23.04.2020 17:16
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    : Tartışılan profesör 'dan yeni iddia! aşısı bulundu mu?

    haberine göre tedavisi konusunda yaptığı tartışılan açıklamalarla gündem olan Prof. Dr. , konusunda yeni bir iddia ortaya attı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ovalı, 2 farklı aşı üretiminin laboratuvar kısmını tamamladıklarını açıkladı.

    Tartışılan profesör Ercüment Ovalı'dan yeni iddia!

    salgının önlenmesi amacıyla yaptığı çalışmalar ile gündeme gelen , aşı çalışmalarıyla ilgili yeni açıklamada bulundu.

    2 FARKLI AŞI ÇALIŞMASI İÇİN HAYVAN DENEYLERİNE GEÇİLECEK
    Aşı ve tedavi geliştirmek için çalışmalar yapan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Covid-19 a karşı 2 farklı aşı üretiminin laboratuvar kısmını tamamladıkalrını açıkladı.

    Ovalı, "Egemenlik kayıtsız şartsız millentindir! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun! Covid-19 a karşı 2 farklı aşı üretiminin laboratuvar kısmını tamamladık. Sıra hayvan deneylerinde. Son 1 aydır gece gündüz çalışarak 6 proje 4 ürün ve 3 makale çıkaran kahramanlarıma teşekkür ediyorum. Canım ülkem artık Covid-19 a karşı aşı geliştirebilen az sayıdaki ülkeler arasında." dedi.

    BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 Nisan'da gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Koca, bir basın mensubunun sorusu üzerine isim vermeden Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın Twitter hesabından yaptığı açıklamasına 'Sosyal medya üzerinden kimsenin umudu ile oynanamaz' diyerek tepki gösterdi.

    BAKAN KOCA: İLAÇ VE AŞI İŞİ MİLLİ VE STRATEJİK BİR İŞTİR
    Koca, Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın sosyal medyadaki açıklaması için "Sözü edilen ilaç uluslararası bir ilaç firmasının patentli ilacı. Dünyada araştırmanın nasıl yapılacağı bellidir, sosyal medya üzerinden insanların umudu ile oynanamaz. İlaç ve aşı işi hem milli hem stratejik bir iştir. Sosyal medya üzerinden yapılmaz." dedi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Tartışılan profesör Ercüment Ovalı'dan yeni iddia! Koronavirüs aşısı bulundu mu?
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