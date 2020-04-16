Koronavirüs aşısı için bir süredir çalışan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, bugün Twitter'dan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Ovalı'nın "1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan'da açıklayacaktık. Ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik. Acilen Dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarıma teşekkür ederim." açıklamasının ardından "Dornaz alfa nedir?" ve "Dornaz alfa ne anlama geliyor?" sorularının yanıtı merak konusu oldu.

DORNAZ ALFA NEDİR? DORNAZ ALFA NE ANLAMA GELİYOR?

Dornaz alfa (Rekombinan insan DNaz), human DNaz I enziminin rekombinan formudur. Bu nedenle "rekombinant human DNAz" (rhDNaz) olarak da adlandırılır. Bu ilaç, KF (Kistik Fibrozis) hastalarının mukusundaki nekroza uğramış nötro fillerden açığa çıkan çok miktardaki serbest DNA'yı yıkmak ve böylece solunum yolu sekresyonlarının viskoelastisitesini azaltmak, mukusun klirensini artırmak ve solunum yolu enfeksiyonlarının sık ve şiddetini azaltmak yoluyla akciğer fonksiyonlarını korumak ya da iyileştirmek amacıyla geliştirilmiştir.