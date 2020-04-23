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    • 23.04.2020 12:01
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    Son dakika: ve Rusya Sağlık Bakanlarından tıbbi malzemeler için 'ye teşekkür

    Son dakika haberi... Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı Matt Hancock ve Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko ile telefon ve video konferans yöntemiyle ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerde, Kovid-19 salgınıyla mücadelede iş birliği imkanları ele alındı, ülkeler arası bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunuldu. İki bakan da 'den tedarik edilen tıbbi malzemeler için 'ya teşekkür etti.

    İki Bakandan Türkiye'ye teşekkür

    Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı Matt Hancock ve Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko ile ayrı ayrı görüştü.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmeler, İngiltere Sağlık Bakanı Hancock ile telefonda ve Rusya Sağlık Bakanı Murashko ile ise video konferans yöntemiyle yapıldı.

    İngiliz Sağlık Bakanı Hancock, ile görüşmesinde, bu zor süreçte İngiltere'nin en çok ihtiyaç duyduğu koruyucu malzemeleri gönderen Türk hükümetine şükranlarını iletti. "İngiltere'ye çok önemli bir yardımda bulundunuz, Türkiye bu süreçte en büyük tedarikçimiz oldu." ifadelerini kullanan Hancock, bundan sonraki süreçte de yakın iş birliğini sürdürmek istediklerini vurguladı.

    Rusya Federasyonu Sağlık Bakanı Murashko da 'den satın alınan tıbbi malzemeler için Bakan Koca'ya teşekkür etti.

    BİLİM İNSANLARI BİLGİ VE TECRÜBELERİNİ PAYLAŞACAK
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da görüşmelerde, tüm dünyanın bu olağanüstü dönemde yakın iş birliği ve laşma içinde bulunması gerektiğini belirterek Türkiye'deki tedavi süreçleriyle ilgili mevkidaşlarına detaylı bilgi aktardı.

    Hastalık belirtisi gösteren tüm vatandaşları vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmaya davet ettiklerinin altını çizen Koca, erken dönemde başlanan tedavi ile başarılı sonuçlar aldıklarına işaret etti.

    Bakan Koca, Rus mevkidaşı ile yaptığı görüşmesinde, "Aynı coğrafyada bulunan iki ülke olarak özellikle virüsle mücadele konusunda iş birliğine hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bilim insanlarımız ile Rus bilim insanları arasında tecrübe paylaşımı sağlanabilir." ifadelerini kullandı.

    Görüşmelerde, hem İngiliz hem de Rus bilim insanları ile arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılması konusunda mutabakata varıldı.

    Türkiye bugüne kadar Almanya, Bosna Hersek, Kosova, İngiltere, İran, Çin, KKTC, Filistin, İspanya, İtalya, Somali, Sırbistan, Tunus'un aralarında yer aldığı 53 ülkeye tıbbi malzeme desteğinde bulundu.

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