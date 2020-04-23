Güllaç malzemeleri tarifi neler? Güllaç nasıl yapılır, Güllaç neden Ramazan ayında yapılır?

İftarda Müslümanların midelerini yormamak için tercih edilen Güllaç tatlısı, Ramazan pidesi gibi bu ay ile özleşmiştir. Bolluk ve bereket ayı Ramazan'ın yaklaşmasıyla birlikte güllaç malzemelerinin neler olduğu ve evde nasıl yapılacağı da araştrılmaya başlandı. Evde pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz ve çok lezzetli olan güllaç tarifini sizler için derledik.



PRATİK GÜLLAÇ TARİFİ



Malzemeler:

-10 yaprak güllaç

-1,5 litre süt

-2 su bardağı şeker

-Çekilmiş ceviz

-2 yemek kaşığı gül suyu (isteğe göre)



Üzeri için:

-File Fıstık

-Ceviz

-Nar tanesi





Yapılışı:

Süt ve şekeri tencereye alarak ısıtın, şekerler tamamen eridikten sonra sütü oda sıcaklığında ılınmaya bırakın. Süt el yakmayacak şekilde olduktan sonra tatlıyı tepsiye döşeyin. Güllaç yaprağının parlak kısmı üste gelecek şekilde derince bir tepsiye koyun. Üzerine her yanı ıslanacak şekilde bir iki kepçe süt dökün. Beş güllaç yaprağı için aynı işlemi tekrarladıktan sonra 5. katı ıslatın. Bu kata ceviz serpin ve üzerine diğer güllaç yapraklarını aynı şekilde ıslatarak serin. Kalan şekerli sütten bir su bardağı kadar aldıktan sonra içerisine 2 yemek kaşığı gül suyu ekleyip tatlının üzerine gezdirin. Tatlıyı buz dolabına koyarak en az 2-3 saat dinlendirin ve sonrasında üzerini süsleyerek servis edin. Afiyet olsun.