Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse ilişkin son rakamları açıkladı.

Koca, "Bugün 37 bin 535 yeni testin sonucunu aldık. 3083 yeni hasta keşfedildi. Toplam vaka sayımız 98 bin 674'e ulaştı. Son 24 saat içinde 117 hastamızı kaybettik. Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadelerini kullandı.

KONTROL ALTINA ALDIĞIMIZI KANITLAMAKTADIR

Türkiye'nin yüzde 2.3 ile en düşük ölüm oranına sahip olan ülkelerden biri olduğunu aktaran Bakan Koca, "Bu bizim hastalığı belirtiler ilerlemeden kontrol altına aldığımızı kanıtlamaktadır. Ölüm oranlarının stabilleştiği bir tabloyu çok net görüyoruz." ifadelerini kullandı.

SON RAKAMLAR NE ANLAMA GELİYOR?

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü Türkiye'nin son koronavirüs tablosunu A Haber ekranlarında yorumladı.

Özlü açıklamasında, "Çok sevindirici ve umut verici gerçekten. Belki bugünün rakamlarını tek başına değerlendirmekte doğru değil ama geçmiş 13 güne baktığımızda bu rakamlar tutarlı yani ortaya çıkan durum şunu gösteriyor ki Türkiye artık vaka artış hızını durağan hale getirdi. " ifadelerini kullandı.

SEVİNDİRİCİ VE UMUT VERİCİ

Çok sevindirici ve umut verici gerçekten. Belki bugünün rakamlarını tek başına değerlendirmekte doğru değil ama geçmiş 13 güne baktığımızda bu rakamlar tutarlı yani ortaya çıkan durum şunu gösteriyor ki Türkiye artık vaka artış hızını durağan hale getirdi. Bugün daha da azaldı düne göre vaka sayısı belki son 4-5 gündür hafif bir artış oldu ama daha sonraki 3 binli rakamları yakalamış olduk.

Bundan sonra daha düşük rakamlara gideceğini bize düşündürüyor. Ama tabi test sayıları artmış olmasına rağmen pozitif oranının düşük olması toplumda bulaşmanın azaldığını gösteriyor bu da halkın bu tedbirlere uyması üzerine düşen görevi sorumluluğu yerine getirmesi açısından çok etkili oldu.

SONUÇLAR BİZİ GEVŞETMEMELİ

Bu sonuçlar bizi gevşetmemeli çünkü bu sonucu tedbirleri alarak başardık eğer bu tedbirlere devam etmezsek gevşetirsek tekrar artışlar olabilir sorun yaşayabiliriz hassas ve kırılgan bir dönemdeyiz.

TEDBİRLERE UYARSAK BAYRAMA KADAR KONTROL ALTINA ALIRIZ

Sosyal izalosyona ve diğer tedbirlere uymamız gerekiyor ki bayrama kadar inişe geçip ve tamamıyla süreci kontrol altına alalım.

Ama bence çok daha önemli bir konu var Sayın Bakanımız da üzerinde durdular. Ölüm oranlarımız ve yoğun bakımlarda tedavi edilen yapay solunum cihazına ihtiyacı olan hastalarımızın oranlarıdır ki bunlar Türkiye'de bunlar diğer ülkelere kıyasla çok çok daha az

DÜNYA İLE TERS BİR SEYİR İZLİYORUZ

Süre içerisinde de bunlar artış göstermediği gibi tam tersine azalmaya başladı. Bu çok ilgi çekici bir şey dünya ile ters bir seyir izliyoruz. Bu da bizim süreci çok iyi yönettiğimizi gösteriyor.

TÜRKİYE OLARAK GURUR DUYMALIYIZ

Türk sağlık sistemi, sağlık kuruluşları bu süreçte son derece etkili müdahalelerde bulundular ve zamanında doğru tedavilere başladılar. Hem hastaların erken dönemde yakalanması ve tedavi edilmesi ve daha ileri safhalara geçmesinin önlenmesi mümkün oldu hem de ağır vakaların da tedaviyle kritik vaka haline dönüşmesi ve ölümlerin ortaya çıkması büyük ölçüde önlendi. Bunu başarabilen çok fazla ülke yok. Türkiye'nin bu alanda bir gururudur. Ülke olarak bununla gururlanmalıyız. Sayın Bakanımızın da söylediği gibi hiçbir hastamız açıkta değil ihtiyacı olan her hasta ihtiyazı olan her hizmeti alabiliyor bu hakikaten Türkiye'nin bu süreci kontrol altına aldığını gösteriyor ama rehaveti kapılmamamız gerekir.