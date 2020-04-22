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    • 22.04.2020 16:38
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    duyurdu: ten hayatını kaybeden Dr. 'nın adı çalıştığı aile ne verildi!

    , geçtiğimiz günlerde ten hayatını kaybeden ve arkasında bıraktığı mesajla yürekleri sızlatan Dr. 'nın adının çalıştığı aile sağlığı merkezine verildiğini duyurdu.

    Adı çalıştığı aile sağlık merkezine verildi!

    Eyüp'te Nişanca Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi olarak görev yapan 56 yaşındaki Doktor e yakalandı. Evli ve iki kız babası olan Kalaycı 10 gün boyunca virüsle mücadele etti ancak geçtiğimiz pazar günü mücadeleyi kaybederek vefat etti.

    Dr. Yavuz Kalaycı adı çalıştığı aile ne verildi. İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, görevi başındayken Covid-19'dan hayatını kaybeden aile hekimi arkadaşımız Dr. Yavuz Kalaycı'nın adı çalıştığı aile sağlığı merkezimize verildi. Merhum Dr.Kalaycı, gönlümüzle birlikte aile sağlık merkezinde de yaşayacaktır" dedi.

    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Koronavirüsten hayatını kaybeden Dr. Yavuz Kalaycı'nın adı çalıştığı aile sağlık merkezine verildi!
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