Sokağa çıkma yasağının saat 00.00 itibarıyla başlamasıyla birlikte İstanbul'un birçok noktasında polis ekipleri tarafından denetimler gerçekleştiriliyor.
O noktalardan birisi de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu. Ekipler köprü girişinde araçları durdurarak, kontrollerini yaptı.
Köprüdeki trafik ve ekiplerin yaptığı kontroller havadan görüntülendi.
O noktalardan birisi de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu. Ekipler köprü girişinde araçları durdurarak, kontrollerini yaptı.
Köprüdeki trafik ve ekiplerin yaptığı kontroller havadan görüntülendi.