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    Son dakika: sonrası 'ndeki denetimler havadan görüntülendi

    Son dakika haberi... 'nde yapılan denetimler havadan görüntülendi. Ekipler köprü girişinde araçları durdurarak, kontrollerini yaptı.

    Denetimler havadan görüntülendi
    nın saat 00.00 itibarıyla başlamasıyla birlikte 'un birçok noktasında polis ekipleri tarafından denetimler gerçekleştiriliyor.



    O noktalardan birisi de oldu. Ekipler köprü girişinde araçları durdurarak, kontrollerini yaptı.



    Köprüdeki trafik ve ekiplerin yaptığı kontroller havadan görüntülendi.





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