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    • 18.04.2020 09:03
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    Jandarma'dan son dakika açıklaması! Konvoydaki araçlar Alaaddin Çakıcı için miydi?

    Son dakika haberi... 'nın tahliyesi sırasında ortaya çıkan görüntüler çok konuşulmuştu. Ankara İl Jandarma Komutanlığı, infaz düzenlemesi kapsamında organize suç örgütü elebaşı hükümlüsü Alaaddin Çakıcı’nın Sincan F Tipi Cezaevi’nden tahliyesi sırasındaki araç konvoyuyla ilgili açıklama yaptı.

    Jandarma'dan Alaaddin Çakıcı açıklaması!

    Açıklamada şunlar kaydedildi: "Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsüne ulaşımı sağlayan yol üzerinde 4 kilometre ötesinden başlamak suretiyle 3 ayrı kontrol noktası oluşturulmuştur. Bu kontrol noktası ile cezaevi arasında kalan bölgede ikamet edenler ile cezaevinde görevli olanlar dışında hiç kimse bölgeye alınmamıştır. Hükümlülerin tahliyesi esnasında basında yayımlanan araç konvoyu görüntüleri dikkat çektiği anlaşılmaktadır.



    Görüntülerde yer alan araçlar, tahliye faaliyetlerinde görevlendirilen ve mesaisi biten kolluk mensupları ile kampüste çalışan memurlara aittir. Hükümlülerin tahliyeleri, hiçbir hükümlü şahıs/gruba ayrıcalık tanınmadan emniyetli bir şekilde ikametlerine ulaşmaları hedeflenecek bir plan doğrultusunda tüm komşu il valilikleri ile koordineli olarak sorunsuz icra edilmiştir/edilmektedir."


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