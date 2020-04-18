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    • 18.04.2020 Gazete
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    Coronavirüse karşı alınan tedbirler sıklaştırıldı

    Coronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler sıklaştırıldı. saat 23.59 ile saat 24.00 arasında 30 büyükşehir ile 'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıklandı. İçişleri Bakanlığı dün valiliklere uygulamaların aksatılmaması kapsamında uyarı yolladı. Bu kapsamda, büyükşehirlerde denetimler arttı.

    Tedbirler alındı
    Coronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler sıklaştırıldı. 17 Nisan saat 23.59 ile 19 Nisan saat 24.00 arasında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıklandı. İçişleri Bakanlığı dün valiliklere uygulamaların aksatılmaması kapsamında uyarı yolladı. Bu kapsamda, büyükşehirlerde denetimler arttı. Dün polis ve zabıta ekipleri semt pazarları, fırın ve marketlerde denetim yaptı. Maske takmayanlar uyarıldı.



    'dakİ semt pazarlarında dün yoğunluk vardı. Zabıta ekipleri, pazara girişlerde ateş ölçtü, maske ve eldiven denetimi yaptı.



    Polis ekipleri dün İstanbul'da denetimlerini artırdı. E-5 tek şeride düşürülünvce uzun araç kuyrukları oluştu.



    'da yüzlerce kişi sokağa çıkma yasağı öncesi hazırlık yaptı. Kasapların önünde dün uzun kuyruklar vardı...
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