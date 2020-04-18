Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 18.04.2020 22:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.04.2020 22:14
    ABONE OL

    Son dakika: İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 1536 idari işlem yapıldı

    Son dakika haberine göre, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında toplam 1536 idari işlem yapıldığını, 3 milyon 579 bin 257 lira para cezası kesildiğini bildirdi.

    Vali Yerlikaya duyurdu: 1536 idari işlem yapıldı

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında toplam 1536 idari işlem yapıldığını, 3 milyon 579 bin 257 lira para cezası kesildiğini bildirdi.


    Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da sokağa çıkma yasağı kapsamında bugün emniyet teşkilatımız tarafından 1405 idari işlem yapılmış, toplamda 3 milyon 239 bin 15 lira para cezası kesilmiştir. Jandarma teşkilatımız tarafından 131 idari işlem uygulanmış olup 340 bin 242 lira para cezası kesilmiştir." ifadelerini kullandı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 1536 idari işlem yapıldı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri