Son dakika: Bakan Çavuşoğlu açıkladı: 72 ülkeden 105 sefer daha planlandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurt dışında Kovid-19'dan hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısının 342'ye yükseldiğini açıkladı. Bakan Çavuşoğlu, "72 ülkeden 105 sefer daha planlandı. Ramazan başlamadan önce vatandaşlarımızı ülkemize getirmeyi hedefliyoruz." dedi.
Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin çağrısı üzerine önümüzdeki hafta İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi'nin toplanacağını bildirdi.
Ayrıntılar geliyor...
Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin çağrısı üzerine önümüzdeki hafta İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi'nin toplanacağını bildirdi.
Ayrıntılar geliyor...