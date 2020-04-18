Mercedes Kadir kimdir? Malatyalı Mercedes Kadir gerçek adı ne, kaç yaşında? Malatya'nın sevilen yüzü, araba zannettiği sopasıyla gezen ve "Mercedes Kadir" olarak tanınan Fatih Kaydı, hayatını kaybetti. Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi'nde ikamet eden ve solunum yetmezliği rahatsızlığı bulunan Fatih Kaydı, durumunun ağırlaşması üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatih Kaydı, buradaki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

MERCEDES KADİR KİMDİR?

Gününü yaklaşık 3 metre uzunluğunda, 10 kilogram ağırlığındaki kavak ağacından yapılan sopanın üzerinde geçiren ve "Mercedes Kadir" olarak tanınan 36 yaşındaki Fatih Kaydı'ya kentte herkes sevgiyle yaklaşıyordu.