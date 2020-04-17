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    • 17.04.2020 11:42
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    Dünyayı şoke eden araştırma! sıcak havada yaşar mı? 92 derecede bile...

    Dünyayı kasıp kavuran yeni tip dünya genelinde 2 milyonu aşkın kişiye bulaşırken 150 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Dünya Sağlık Örgütü damlacıklar ile bulaşan koronavirüsü küresel salgın olarak ilan ederken ’da yapılan yeni bir araştırma tüm bildiklerimizi çöpe atacak cinsten Gelen son dakika haberine göre Fransız bilim insanları koronavirüs (Kovid-19) üzerinde yaptıkları deneylerde, virüsün yüksek sıcaklıklarda uzun süre yaşayabildiğini ortaya koydu. Yapılan araştırma neticesinde 92 derece sıcaklıkta koronavirüs 15 dakika boyunca hayatta kaldı.

    Koronavirüs sıcak havada yaşar mı?

    Dünyayı etkisi altına alan (Kovid-19) salgına karşı mücadele tüm dünyada sürerken, Fransız bilim insanlarından kritik bir açıklama geldi.

    'da bulunan Aix-Marseille Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Viroloji, Biyoteknoloji, Genetik ve Moleküler Biyoloji üzerine araştırmalar yapan Boris ve ekibi koronavirüs üzerinde 10 ayrı deney gerçekleştirdi.

    VİRÜS 92 DERECE SICAKLIKTA 15 DAKİKADA HAYATTA KALABİLİYOR
    Söz konusu deneylerden koronavirüsün, 30 ve 60 derece sıcaklıkta bulaşıcılıkta net bir düşüş görüldüğü ancak, yinede hayatta kaldığı sonucu çıktı. Yapılan araştırma neticesinde virüsün 92 derece sıcaklıkta 15 dakika boyunca hayatta kalabildiği ve daha sonra etkisini tamamen kaybettiği belirtildi.

    DENEY SONUÇLARI HAKEM ONAYI BEKLİYOR
    Elde ettikleri sonuçların resmiyet kazanması için hakem onayı beklediklerini belirten Pastorino elde ettikleri bulgular için "Laboratuvarda koronavirüs üzerinde çalışan personelin güvenliği için en uygun protokolün seçilmesine yardımcı olacaktır" dedi.

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