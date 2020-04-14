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    • 14.04.2020 10:30
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    : 'ndaki salgın sinin yapım çalışmaları son sürat devam ediyor

    haberi... 'nda yapımına başlanılan bin yataklı salgın sinin inşaatına devam ediliyor. Hastane inşaatında çok sayıda hafriyat kamyonu havalimanına giriş yaparken, bir yandan da zemine asfalt döküldüğü görüldü.

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    Başkan 'ın, 'da biri , diğeri de Sancaktepe'de olmak üzere bin yataklı iki salgın sinin inşa edileceğini açıklamasının ardından iki bölgede de çalışmalar devam ediyor.



    Atatürk Havalimanı içerisinde yapımına başlanan ve 45 günde tamamlanması beklenen hastane inşaatında zemin çalışmalarına devam ediyor.



    Hastane inşaatında çok sayıda hafriyat kamyonu havalimanına giriş yaparken, bir yandan da zemine asfalt döküldüğü görüldü.

    Haberler Güncel Son dakika: Atatürk Havalimanı'ndaki salgın hastanesinin yapım çalışmaları son sürat devam ediyor
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