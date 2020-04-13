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    • 13.04.2020 09:27
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    ’nda inşasına başlanan nin çalışması ile görüntülendi

    haberi... ’nda inşasına başlanan bin yataklı nin zemin betonu dökülmeye başlandı. Aralıksız şekilde süren hummalı çalışma havadan görüntülendi.

    O çalışma havadan görüntülendi
    virüs tedbirleri kapsamında 'nda geçtiğimiz hafta içi başlatılan bin yataklı için inşa çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. 45 günde bitirilmesi planlanan proje kapsamında apron alanında beton zemin için hafriyat taşıma işleminin büyük ölçüde tamamlanmasının iş makineleriyle çevre düzenlemesi yapılıyor.



    HASTANE ZEMİNİ HAZIRLANDI, BETON DÖKME İŞLEMİ BAŞLADI
    Bunun yanı sıra iş makineleriyle yapılan çalışmalarla zemininin uygun hale getirilmesiyle birlikte hastane zemininin betonu da dökülmeye başlandı.



    Beton zeminin bir kısmında dökme işlemi tamamlanırken, çok sayıda mikserinin de yoğun bir şekilde kalan yerlerin tamamlanması için çalıştığı görüldü.



    Zemin betonunun dökme işleminin bitirilmesinin ardında ise hizmet verecek hastane binasının yapımına başlanacak.



    45 günlük çalışmanın ardından hizmet vermeye hazır hale getirilmesi planlanan hastanedeki çalışma ile görüntülendi.


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