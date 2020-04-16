Almeida, 'ilk insan koronavirüsü' olarak tanınan virüsü de tespit etmiş oldu. Winter, Dr. Almeida'nın daha önce fare hepatitlerini ve tavukların bulaşıcı bronşitini incelerken böyle partiküller gördüğünü söylüyor.

Ancak Winter, Almeida'nın makalesin akademik meslektaşlarının incelemesinden geçen bir dergi tarafından reddedildiğini anlattı, çünkü inceleme yapan meslektaşları, ürettikleri görüntülerin yalnızca grip virüsü parçacıklarının kötü birer resimleri olduklarını söyledi.

B814 buluşunun yeni keşfi 1965 yılında British Medical Journal'da yazıldı ve gördüklerinin ilk fotoğrafları iki yıl sonra General Virology Journal'da yayınlandı.