Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 16.04.2020 10:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.04.2020 10:29
    ABONE OL

    gece yarısı tahliye edildi! İşte Alaattin Çakıcı'nın tahliye sonrası ilk görüntüsü

    Ankara'daki Sincan Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan organize suç örgütü lideri , infaz düzenlemesi sonrası kaldığı cezaevinden gece saatlerinde tahliye edildi.

    Alaattin Çakıcı gece yarısı tahliye edildi

    Ankara'da, Sincan Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan organize suç örgütü elebaşı , infaz yasası kapsamında gece saatlerinde tahliye edildi.

    Sincan Ceza İnfaz Kurumu kampüsünde tahliyeler, sabah saatlerinde başladı. Polis ve jandarma ekipleri, cezaevi önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Hükümlü yakınlarının cezaevi önünde beklemesine izin verilmedi. Basın mensupları için de cezaevine yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bir nokta belirlendi. İnfaz Yasasından yararlanan hükümlülerden bazıları, otobüslere bindirilerek cezaevinden tahliye edildi.


    *Tahliye sonrası ilk görüntüsü

    GECE YARISI TAHLİYE EDİLDİ
    Cezaevinde bulunan Alaattin Çakıcı da gece yarısı cezaevinden tahliye edildi. Çakıcı ve yakınlarından bulunduğu otomobiller, konvoy halinde kampüsten ayrıldı. Organize suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı, 16 Temmuz 2016 tarihinde Edirne'den Bolu F Tipi Cezaevi'ne, buradan da 2017 yılında Kırıkkale'nin Keskin ilçesindeki F Tipi Cezaevi'ne nakledildi. Çakıcı, 13 Ağustos 2018 tarihinde ise Sincan Kapalı Cezaevi'ne nakil oldu.

    Haberler Güncel Alaattin Çakıcı gece yarısı tahliye edildi! İşte Alaattin Çakıcı'nın tahliye sonrası ilk görüntüsü
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri