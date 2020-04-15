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    • 15.04.2020 14:04
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    Son dakika: paylaştı: Yerli 'lardan 'Mavi Vatan'da anbean takip

    Son dakika haberi... , Doğu ’de araştırma gemisi ve ona refakat eden Barbaros fırkateyninin tarafından alınan görüntüsünü paylaştı.

    Yerli İHA'lardan 'Mavi Vatan'da anbean takip

    'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    "Doğu 'de araştırma gemisi ve ona refakat eden Barbaros fırkateynimizin tarafından alınan görüntüsü...



    Deniz Kuvvetlerimiz, denizlerdeki gözümüz İHA'lar ile Mavi Vatanımızı sürekli gözetleyerek hak ve menfaatlerimizi kararlılıkla koruyor."


    Haberler Güncel Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Yerli İHA'lardan 'Mavi Vatan'da anbean takip
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