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    • 08.04.2020 01:14
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    Son dakika: 'de Türk İHA'sı, dolunayın önünden geçerken objektife yansıdı

    Son dakika haberi! 'de gözlemi için semalarında uçan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait insansız hava aracı (İHA), dolunayla görüntülendi.

    İdlib'de gururlandıran fotoğraf

    'de gözlemi için semalarında uçan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait insansız hava aracı (İHA), dolunayla görüntülendi.




    Türk İHA'sı, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkes için gözlem faaliyeti yürüttüğü sırada, AA muhabiri tarafından fotoğraflandı.

    İHA, dolunayın önünden geçerken objektife takıldı.

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