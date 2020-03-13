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paylaştı: 'mız sınırında

Baykar Teknik Müdürü ve (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı , Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla göçmenlerin geçmek için akın ettiği sınırında 'nın göreve başladığını duyurdu.

  • Güncel
  • 13.03.2020 19:57
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  • Son Güncelleme: 13.03.2020 20:08
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TB2 İHA'mız Yunanistan sınırında

Baykar Teknik Müdürü ve (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı , 'nın sınırında göreve başladığını duyurdu.

Türkiye'nin çeşitli illerinden göçmenlerin Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye akınları sürüyor. Yoğunluğu çevresinde oluşturan göçmenlere Yunan güvenlik güçleri zaman zaman gerçek ve plastik mermiler, gaz bombası ve biber gazı ile sert müdahalede bulunuyor.

Baykar Genel Müdürü Selçuk Bayraktar, bugün Twitter'dan yaptığı açıklamada Yunanistan sınırında bir İHA'nın devriye görevine başladığını duyurdu.



İHA'nın görev yaptığı bölgenin haritasını yayınlayan Bayraktar, "Bayraktar TB2 İHA'mız Yunanistan sınırında devriye görevine başladı. Doğudan Batıya, Kuzeyden Güneye.... Semalarımızda Hür ve Özgür" notunu 'MilliTeknolojiHamlesi' hashtagiyle paylaştı.

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