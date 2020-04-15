Sistematik bir şekilde özellikle hükümet karşıtı algı yaratacak paylaşım yapan bazı hesaplar bu kez çocukları kullanarak çirkin bir provokasyona girişti.



Söz konusu bazı Twitter provokatörleri ve CHP yandaşı gazeteler "çocukların cinsel istismarının affına" ilişkin teklifin "TBMM'de önceki gece kabul edildiğini" iddia etti.





ÇOCUKLARI ÇİRKİN İDDİALARINA ALET ETTİLER

Sosyal medya hesaplarından yayılan, ardından bazı haber sitelerinin de haberleştirdiği iddiaya göre; AK Parti ve MHP çocuklara yönelik cinsel istismara affın önünün açan maddeleri içeren infaz düzenlemesini Meclis Genel Kurulu'na getirdi ve Genel Kurul'da bu düzenleme kabul edildi.



Teklifin cinsel istismara uğrayan kız çocuklarının kendilerinden 15 yaş büyük istismarcı ile evlendirilmesinin öngörüldüğü ileri sürüldü. İddia, haber sitelerinin de konuyu haberleştirmesi üzerine kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı. İnfial yaratan iddiaya yalanlama CHP'li milletvekilinden geldi. CHP Grup Sözcüsü ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Zeynel Emre, "Dün akşamdan itibaren TBMM'de 'çocukların cinsel istismarının affına' ilişkin aşağıdaki teklifin kanunlaştığına ilişkin paylaşımlar yapılmaktadır. Bu bilgi tamamen gerçek dışıdır. Böyle bir teklif adalet komisyonuna gelmedi, Meclis'te görüşülmedi ve kanunlaşmadı" dedi.







CHP YANDAŞLARI YALANA ÇANAK TUTTU

Sözde teklifin gündeme gelmesi de Meclis'ten geçmesi de söz konusu değilken CHP yandaşı gazeteler ve sosyal medya provokatörleri çirkin bir algı operasyonuna soyundu. İşte yalanı körükleyen o paylaşımlar:























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