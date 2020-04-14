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    • 14.04.2020 17:37
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    Sosyal medyadaki "Çocukların ına af" yalanına 'li vekil bile isyan etti

    Sosyal medyada hükümeti yıpratmaya yönelik algı operasyonları devam ediyor. “Çocukların ının Affına” ilişkin olduğu iddia edilen asılsız belgeye   ve  Adalet Komisyonu CHP Sözcüsü Zeynel Emre bile tepki gösterdi. Emre, "Bu bilgi tamamen gerçek dışıdır. Böyle bir teklif adalet komisyonuna gelmedi, Meclis de görüşülmedi ve kanunlaşmadı." dedi.

    O yalana CHP'li vekil bile isyan etti

    Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen İnfaz Yasası ile ilgili sosyal medyada "Çocukların Cinsel İstismarının Affına" ilişkin olduğu iddia edilen sahte bir belge dolaşıma sokuldu. Belgeyle sanki çocukları a maruz bırakan kişilerin affedildiği izlenimi oluşturulmaya çalışıldı.

    Bu belgenin doğru olmadığını 'liler bile itiraf etti. CHP ve Adalet Komisyonu CHP Sözcüsü Zeynel Emre Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

    "Dün akşamdan itibaren TBMM'de 'çocukların cinsel istismarının affına' ilişkin paylaşımlar yapılmaktadır. Bu bilgi tamamen gerçek dışıdır. Böyle bir teklif adalet komisyonuna gelmedi, meclis de görüşülmedi ve kanunlaşmadı. Bilginize…"


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