Tarih verildi mi? 20 yaş altı – 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İki hafta sonu üst üste tüm yaş gruplarına sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Hafta içinde ise 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilere sokağa çıkma yasağı bulunuyor. Gençler ve yaşlı kesim evde karantina altında bulunuyor. Peki, 20 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağının detayları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İşte son bilgiler!
20 YAŞ ALTI 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SON DURUM!
20 yaş altı gençlere ve 65 yaş üstü kişilere yönelik sokağa çıkma yasağı kaldırılmadı. Bu yasağın ne zaman kalkacağına ilişkin net bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.
KİMLERİ KAPSIYOR?
İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından daha önce alınan tedbirler yeniden uygulanacak.
Bu kapsamda 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar ile 20 yaş altındakilerin dışarı çıkma kısıtları devam edecek. İstisnalar arasında yer alan 18-20 yaş arasındaki kamu çalışanları, özel sektörde çalıştığını belgeleyenler ve mevsimlik tarım işçileri sokağa çıkabilecek.
20 yaş altındaki otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi tanısı konulmuş "özel gereksinimi" olan çocuk ve gençlerin enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları yerine getirmek, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske kullanmak, el temizliği ve hijyene uymak koşulu ile ikametlerinden çıkmalarına, park ve bahçelerde dolaşmalarına aynı il sınırları içinde araçla seyahat etmelerine izin verilecek.
Bu çocuk ve gençlerin ebeveyn ya da bakıcılarının, muhakkak rahatsızlıklarını kanıtlayıcı rapor gibi belgeleri yanında bulundurması zorunlu olacak.
CEZASI NE KADAR?
Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NEDİR?
Sokağa çıkma yasağı belli düzenlemeler uygulamak sırasında bir süre belirterek getirilir. Sokağa çıkma yasağı devletler tarafından olağanüstü durumlarda vatandaşların sokağa çıkmalarının bir süreliğine durdurulması durumudur.