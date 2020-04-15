Tarih verildi mi? 20 yaş altı – 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İki hafta sonu üst üste tüm yaş gruplarına sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Hafta içinde ise 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilere sokağa çıkma yasağı bulunuyor. Gençler ve yaşlı kesim evde karantina altında bulunuyor. Peki, 20 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağının detayları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İşte son bilgiler!

20 YAŞ ALTI 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SON DURUM!

20 yaş altı gençlere ve 65 yaş üstü kişilere yönelik sokağa çıkma yasağı kaldırılmadı. Bu yasağın ne zaman kalkacağına ilişkin net bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.