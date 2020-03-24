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Son dakika: ile , infaz düzenlemesini görüşmek üzere bir araya geldi

Son dakika haberi... ile heyetleri infaz düzenlemesini görüşmek üzere 'de bir araya geldi.

  • Güncel
  • 24.03.2020 10:41
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  • Son Güncelleme: 24.03.2020 10:41
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AK Parti ile CHP arasında kritik görüşme
ile ile infaz kanun teklifini görüşmek üzere bir araya geldi. Görüşmeye, Adalet Bakanı Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, AK Parti Cahit Özkan ve Mehmet Muş, Anayasa Komisyonu Başkanvekili Ali Özkaya, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç ve , CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, milletvekili Zeynel Emre ve milletvekili Alpay Antmen katıldı.

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