Türkiye koronavirüse karşı mücadelesiyle dünyada örnek ülke olarak gösterilirken, iç siyasette süreci baltalamak adına asılsız iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Bunun son örneği, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'tan geldi. Karabat, Türkiye'de son 9 günde vaka sayıları ile ölüm sayıları arasında hep aynı oran olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye vefatlardaki kodlamaları Dünya Sağlık Örgütü standartlarına göre yapmayınca ortaya ilginç sonuçlar çıkıyor" dedi.

Sosyal medyadan grafik de paylaşan Karabat, oranlar için "ilginç tesadüf" diye yazdı.

"DANIŞACAĞINIZ İSTATİSTİKÇİ HAKİKATEN YOK MUYDU?"

Karabat'ın açıklamaları sosyal medyada tepki çekerken, sinemacı Abdülhamit Güler de yanıt verdi. Bir defter kağıdına yazılmış ve diğer ülkelerde de ölüm oranlarının aynı seyrettiğini gösteren istatistikleri paylaşan Güler, Hadi her şeyi anladım; çakmak için her malzemeyi büyütürsünüz, olmayanı oldu gibi anlatırsınız, belge ile açıklansa da üç maymunu oynarsınız, kulağınızın üstüne yatarsınız. Tamam da şu oran meselesi için danışacağınız hiç istatistikçi yok muydu? Hakikaten yok muydu?" ifadelerini kullandı.