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    • 15.04.2020 11:12
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    Yine yine yalan! CHP'li vekil 'ın koronavirüs iftirası elinde patladı!

    Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs milyonlarca insana bulaşırken ’li isimler söz konusu salgın üzerinden siyaset yapmaktan utanmadılar. ’nın koronavirüsle mücadelesi dünya tarafından takdirle karşılanırken CHP’li vekil , 'nin vefat kodlamalarını standartlarına göre yapmadığı iftirasında bulundu. Karabat'ın da tepki çeken iftirasının asılsız olduğu da 'in paylaştığı istatistikle gözler önüne serildi.

    Koronavirüs iftirası elinde patladı!

    koronavirüse karşı mücadelesiyle dünyada örnek ülke olarak gösterilirken, iç siyasette süreci baltalamak adına asılsız iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Bunun son örneği, İstanbul Milletvekili 'tan geldi. Karabat, Türkiye'de son 9 günde vaka sayıları ile ölüm sayıları arasında hep aynı oran olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye vefatlardaki kodlamaları standartlarına göre yapmayınca ortaya ilginç sonuçlar çıkıyor" dedi.

    dan grafik de paylaşan Karabat, oranlar için "ilginç tesadüf" diye yazdı.

    "DANIŞACAĞINIZ İSTATİSTİKÇİ HAKİKATEN YOK MUYDU?"
    Karabat'ın açıklamaları sosyal medyada tepki çekerken, sinemacı de yanıt verdi. Bir defter kağıdına yazılmış ve diğer ülkelerde de ölüm oranlarının aynı seyrettiğini gösteren istatistikleri paylaşan Güler, Hadi her şeyi anladım; çakmak için her malzemeyi büyütürsünüz, olmayanı oldu gibi anlatırsınız, belge ile açıklansa da üç maymunu oynarsınız, kulağınızın üstüne yatarsınız. Tamam da şu oran meselesi için danışacağınız hiç istatistikçi yok muydu? Hakikaten yok muydu?" ifadelerini kullandı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Güncel Yine CHP yine yalan! CHP'li vekil Özgür Karabat'ın koronavirüs iftirası elinde patladı!
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