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    • 14.04.2020 10:59
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    İşte istifası Başkan Erdoğan'dan dönen Bakan 'ya milletimzin mesajı

    , sokağa çıkma yasağının ardından ortaya çıkan görüntüleri gerekçe göstererek istifasını sunmuş, Başkan Erdoğan ise istifayı reddederek "göreve devam" demişti. Soylu'nun istifa sürecine dair çarpıcı mesajlar kaleme alan Sabah Gazetesi yazarı , milletin Bakan Soylu'ya mesajını aktardı. Kaplan, "Pazar gecesi de anlaşıldı ki Soylu'dan milletin beklentisi bundan sonra hangi sebeple yorulmuş olsa da liderinin işaret ettiği istikâmetten ayrılmaması, onun iradesini hiçe saymamasıdır." dedi.

    Soylu'ya milletimzin mesajı
    İşte Hilal Kaplan'ın "Milletin Soylu'ya mesajı" adlı köşeyazısı:

    Sokağa çıkma yasağı kararının duyurulmasıyla başladı her şey.
    İçişleri Bakanlığı rakamlarına göre 250.000 kişi sokağa akın etti. Fırınların ve eczanelerin açık olacağı gibi bilgileri içeren genelgenin, kararın ilanından sonra duyurulmasının bunda elbette etkisi büyük oldu.

    Ancak kuruyemişten kolaya, bisküviden kuruyemişe hayati olmayan ürünler için sokağa çıkan kalabalıkların çoğunlukta olması, marketlerin ve fırınların tekrar kepenk açmış olması, sosyal mesafe kurallarının hiçe sayılması infial yarattı. Bu tablo aslında koronavirüs tehdidinin bazı vatandaşlarımız tarafından yeterince anlaşılmadığını da gösteriyordu.



    Herhalükârda vaka sayısı ilk kez azalma eğilimine girmişken, bundan bir hafta sonra farklı bir tabloyla karşı karşıya gelmemize vesile olacak kara bir geceydi.

    Fakat pazar akşamı, yasağın bitmesine saatler kala bambaşka bir gelişme gündeme damgasını vurdu. , sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu.

    Metni okuduktan sonra attığım tweette, "'Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın'" ifadesinden istifanın Erdoğan'a sunulmadan duyurulduğu anlamı çıkıyorsa, terör örgütleriyle mücadelesi hafızamıza kazınan başarılı bir bakanımızın zorlu bir kriz sürecinde görevi bırakmaması gerektiği kanaatindeyim" demiş ve 'lılar ile 'cülerin nasıl bayram ettiğine dikkat çekmiştim.

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