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    • 14.04.2020 11:20
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    dakika: 'nın en işlek caddeleri ve virüs nedeniyle 14 gün süreyle kapatıldı

    dakika haberi... virüs tedbirleri sıkılaştırılmaya devam ediyor. Son olarak alınan tedbirler kapsamında 'nın en işlek caddeleri ve 14 gün süreyle geçici olarak kapatıldı.

    O meydan 14 gün süreyle kapatıldı
    Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli başkanlığında olağanüstü toplanan tarafından, , Zincirlikuyu, Fatih Sultan ve Müverrih Ali Caddelerinin 14 gün süreyle saat 09.00 ile 21.00 arasında yaya trafiğine kapatılmasına karar verildi.



    Karara göre, zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak vatandaşlar, söz konusu bölgelerde iş yeri bulunan esnaf, iş yeri sahipleri ve kamu görevlilerine durumlarını belgelendirmeleri koşuluyla giriş ve çıkış izninin verileceği, tedbirlere uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanuna göre idari yaptırım uygulanacağı açıklandı.



    İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararın ardından harekete geçen polis ve zabıta ekipleri getirdikleri bariyerlerle Kızılay Meydanını kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Bunun yanı sıra ekipler Kızılay Meydanı ve caddelerin yaya trafiğine kapatıldığına dair anonslar yaparak vatandaşları bilgilendirdi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Kasımpaşa'nın en işlek caddeleri ve Kızılay Meydanı koronavirüs nedeniyle 14 gün süreyle kapatıldı
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