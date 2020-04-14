MİT ÖNERGESİNE 'GAZETECİ' TEPKİSİ

İnfaz sistemi değişikliğine dair taslağa, verilen yeni önergeyle, "MİT'e karşı işlenen suçlarda da indirim olmayacağı" maddesi eklendi. Ortaya çıkan bu yeni duruma gazeteciler Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun avukatları Hüseyin Ersöz tepki gösterdi. Avukat Hüseyin Ersöz, bu suç kapsamında şu anda cezaevinde tutuklu olarak sadece müvekillerinin bulunduğunun altını çizerek, "Son dakika eklenen bu önergenin kişiye özel bir düzenleme olduğu çok açık. Bu bize geçmiş yılları anımsatan bir yöntem. Bu uygulamadan bir an önce vazgeçilmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

7 GÜN İÇİNDE İTİRAZ YOLUNA GİDİLEBİLECEK

İnfaz hakiminin kararlarına karşı şikayetçi veya ilgili Cumhuriyet savcısı tarafından, tebliğden itibaren yedi gün içinde Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilecek. Kanunlarda infaz hakiminin onayına tabi olduğu belirtilen hususlarda da bu hüküm uygulanacak.

İnfaz Hakimliği Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'da infaz hakimliğinin kuruluş, görev, yetki ve işleyişine ilişkin yapılan değişiklikler veya infaz hakimliğine yeni görevler veren düzenlemeler, 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren uygulanacak. Bu tarihe kadar mevcut hükümlerin uygulanmasına devam edilecek.

İnfaz hakimliğinin kuruluş, görev, yetki ve işleyişine ilişkin yapılan değişiklikler nedeniyle olağan veya olağanüstü kanun yolu incelemesinde bozma kararı verilemeyecek. Kanunla yapılan değişikliklerin uygulanacağı tarihe kadar, iş ve kadro durumu dikkate alınarak değiştirilen hükümlere göre infaz hakimlikleri kurulacak ve faaliyete geçirilecek.

Hüküm kesinleştikten sonra Cumhuriyet savcılığınca yapılan tebligata rağmen 30 gün içinde seçenek tedbirin gereklerinin yerine getirilmesine başlanmaması veya başlanıp da devam edilmemesi halinde, infaz hakimliği kısa süreli hapis cezasının tamamen veya kısmen infazına karar verecek ve bu karar derhal infaz edilecek. Hükmedilen seçenek tedbirin, hükümlünün elinde olmayan nedenlerle yerine getirilememesi durumunda, infaz hakimliğince tedbir değiştirilecek.