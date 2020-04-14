14 Nisan af yasası son dakika tahliyeler başladı mı? Sorusu arama motorlarında sıkça araştırılıyor. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'ndan geçti. Kanun teklifi onaylanması için Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi. İnfaz teklifinin görüşmesinde son aşamaya gelen Meclis, kamuoyunda "cezanın yatarı" olarak bilinen infaz sürelerinde önemli değişiklikler yaptı. Peki tahliyeler ne zaman başlayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün onaylaması beklenen infaz düzenlemesinin ya bugün mükerrer sayıda yayımlanarak yürürlüğe girmemesi ya da Resmi Gazete 'nin 15 Nisan 2020 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.
ŞİMDİ NE OLACAK?
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 'nda oylanan ve çoğunluk tarafındna kabul edilen kanun teklifi Cumhurbaşkanlığı 'na gönderildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imza atması sonrası kanun teklifi Resmi Gazete 'de yayımlanacak ve kanun olacak. Resmi Gazete'de yayımlandığı saatte geçerli olacak ve kanun haline gelecek teklif sonrası tahliyeler başlayacak.
YA MÜKERRER SAYI YA DA 15 NİSAN 2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün onaylaması beklenen infaz düzenlemesinin ya bugün mükerrer sayıda yayımlanarak yürürlüğe girmemesi ya da Resmi Gazete 'nin 15 Nisan 2020 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.
90 BİN KİŞİYE TAHLİYE YOLU AÇILDI
Yasayla 90 bin kişiye tahliye yolu açıldı. Ayrıca cezaların infazında yarı oranında indirime gidildi ve denetimli serbestlik bir kere mahsus 3 yıla çıkarıldı. Terör, cinayet, uyuşturucu, cinsel saldırı suçlarının kapsam dışı bırakıldı.
İnfaz düzenlemesine "MİT ve Berfin" ayarı! Hüküm dışında kalacaklar
İnfaz teklifinin görüşmesinde son aşamaya gelen Meclis, kamuoyunda "cezanın yatarı" olarak bilinen infaz sürelerinde önemli değişiklikler yaptı. AK Parti'nin kabul edilen önergesine göre İskenderun'da 20 yaşındaki Berfin Özbek'e yönelik kezzaplı saldırıda olduğu gibi "ağırlaşmış yaralama" suçlarında infaz hükümleri indirimli uygulanmayacak. Bunun yanı sıra, devlet istihbarat hizmetlerine karşı (casusluk) eylemler ile terör ve uyuşturucu suçlarında kullanılan çocukların cezaları da, yarı oranına indirilmeyip yine üçte iki oranında infaz edilecek.
SABAHA KADAR 16 SAAT
TBMM Genel Kurulu, görüşmeleri gergin ilerleyen infaz teklifini bitirmek için pazar saat 13.00'ten pazartesi saat 04.30'a kadar yaklaşık 16 saat mesai yaptı. İkinci bölümü üzerinde görüşmeleri biten teklifin dün üçüncü ve son bölümüne geçildi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve arkadaşlarının verdiği önergelerle değişiklikler yapıldı. Üçte ikiden yarıya düşürülen infaz indiriminin kapsamı daraltıldı. Buna göre, üç alandaki suç türünde daha mahkemelerin verdiği cezanın "yatarı", yarı yarıya değil, üçte iki oranında uygulanmaya devam edilecek.
İNDİRİME GİRMEYEN SUÇLAR
Bu suç türleri, "Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama; devlet istihbarat hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu kapsamına girenler ve çocuklar tarafından işlenen terör, örgüt faaliyeti (mafya), uyuşturucu imal ve ticareti" olarak belirlendi.
KİŞİLERE KARŞI SUÇLAR
"Bu suçların ortak özelliği kişilere karşı işlenen suçlar olmasıdır. Kişilerin hayatına, vücut dokunulmazlığına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile kişilerin özel hayatına ve hayatının gizli alanına karşı suçların koşullu salıverilme oranlarının üçte ikide tutulması suretiyle insanın ve mahrem alanının korunması amaçlanmaktadır" denildi.
CANAVARCA SUÇLAR
Teklif sahibi AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya da şunları söyledi: "İstisna hükümler koyduk. Önemli bir kısmı şahsa karşı işlenen suçlar. Malum, yaşam hakkı en temel insan hakkıdır. Çekirdek haklarında en önemli hak yaşam hakkıdır. Yüze kezzap atma gibi gerçekten canavarca hisle işlenen suçları da bunun içine alarak 1/2'ye inmeyip 3/2'de kalmasını arzu ediyoruz. Suç örgütlerinin ve terör örgütlerinin çocukları istismar etmemesini çok önemsiyoruz.
200 GAZETECİ CEZAEVİNDE
Gazetecilerle ilgili, 22 gazeteci tutuklu, 79 gazeteci hükmen tutuklu, 100 gazeteci de hükümlü. Toplam 200 kişi. Bunların suçlarının da yüzde 70'i, önemli bir kısmı PKK ve FETÖ. Elbette ki her zaman suç örgütünün üyesi olmadan da o suç örgütüne yardım etmek mümkündür, propagandasını yapmak mümkündür. Bu kanun terör örgütüne karşı mutlak bir koruma sağlıyor. Uyuşturucuya karşı böyle, cinsel suçlara karşı böyle."
BERFİN ÖRNEĞİ İNFAZDAN ÇIKARDI
İskenderun'da 20 yaşındaki kız arkadaşı Berfin Özbek'e kezzapla saldırıp yüzünün yanmasına ve bir gözünü kaybetmesine neden olan Casim Ozan Çeltik, 13 yıl 6 ay hapse mahkûm edilmişti. Teklif ilk haliyle yasalaşsa, yarı yarıya oranıyla bu saldırganın en fazla cezaevinde kalacağı süre 81 ay olacaktı. Üçte iki oranında ise Çeltik için öngörülen mahkûmiyet süresi 108 aya çıkıyor.
MİT ÖNERGESİNE 'GAZETECİ' TEPKİSİ
İnfaz sistemi değişikliğine dair taslağa, verilen yeni önergeyle, "MİT'e karşı işlenen suçlarda da indirim olmayacağı" maddesi eklendi. Ortaya çıkan bu yeni duruma gazeteciler Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun avukatları Hüseyin Ersöz tepki gösterdi. Avukat Hüseyin Ersöz, bu suç kapsamında şu anda cezaevinde tutuklu olarak sadece müvekillerinin bulunduğunun altını çizerek, "Son dakika eklenen bu önergenin kişiye özel bir düzenleme olduğu çok açık. Bu bize geçmiş yılları anımsatan bir yöntem. Bu uygulamadan bir an önce vazgeçilmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.
7 GÜN İÇİNDE İTİRAZ YOLUNA GİDİLEBİLECEK
İnfaz hakiminin kararlarına karşı şikayetçi veya ilgili Cumhuriyet savcısı tarafından, tebliğden itibaren yedi gün içinde Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilecek. Kanunlarda infaz hakiminin onayına tabi olduğu belirtilen hususlarda da bu hüküm uygulanacak.
İnfaz Hakimliği Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'da infaz hakimliğinin kuruluş, görev, yetki ve işleyişine ilişkin yapılan değişiklikler veya infaz hakimliğine yeni görevler veren düzenlemeler, 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren uygulanacak. Bu tarihe kadar mevcut hükümlerin uygulanmasına devam edilecek.
İnfaz hakimliğinin kuruluş, görev, yetki ve işleyişine ilişkin yapılan değişiklikler nedeniyle olağan veya olağanüstü kanun yolu incelemesinde bozma kararı verilemeyecek. Kanunla yapılan değişikliklerin uygulanacağı tarihe kadar, iş ve kadro durumu dikkate alınarak değiştirilen hükümlere göre infaz hakimlikleri kurulacak ve faaliyete geçirilecek.
Hüküm kesinleştikten sonra Cumhuriyet savcılığınca yapılan tebligata rağmen 30 gün içinde seçenek tedbirin gereklerinin yerine getirilmesine başlanmaması veya başlanıp da devam edilmemesi halinde, infaz hakimliği kısa süreli hapis cezasının tamamen veya kısmen infazına karar verecek ve bu karar derhal infaz edilecek. Hükmedilen seçenek tedbirin, hükümlünün elinde olmayan nedenlerle yerine getirilememesi durumunda, infaz hakimliğince tedbir değiştirilecek.
Cezanın ertelenmesi; mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi koşuluna bağlı tutulabilecek. Bu durumda, koşul gerçekleşinceye kadar cezanın infaz kurumunda çektirilmesine devam edilecek. Koşulun yerine getirilmesi halinde, infaz hakimi kararıyla hükümlü, infaz kurumundan derhal salıverilecek.
Mahkum olduğu hapis cezası ertelenen veya denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezası infaz edilen ya da koşullu salıverilen hükümlü; kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılamayacak.
Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezası infaz edilen ya da koşullu salıverilen hükümlü hakkında, "Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten yoksun bırakılmamasına" karar verilebilecek.
Kasten yaralama suçunun, üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanılarak silahla işlenmesi halinde, şikayet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında artırılırken, canavarca hisle işlenmesi halinde bir kat oranında yükseltilecek.
Kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmişse yukarıdaki hallerde 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası verilecek.