Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 13.04.2020 15:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.04.2020 15:03
    ABONE OL

    Son dakika: Şehit Müdürü soruşturmasında flaş gelişme

    Müdürü ’nin şehit edilmesi hakkında yürütülen soruşturmada katil zanlısı polis memurunun Fetullahçı Terör Örgütü () içerisinde bağlı olduğu hücre yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 12 şüpheli hakkında dosyasını yetkisizlik kararı vererek bulundukları illere gönderdi.

    Altuğ Verdi soruşturmasında flaş gelişme

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmayı yürüten savcılık, " silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanan aralarında Emniyet Müdürü 'nin şehit eden katil zanlısı İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, doktor olan ağabeyi Mustafa Sarıcaoğlu ve polis memurlarının da bulunduğu 12 şüphelinin dosyasında "yetkisizlik" kararı verdi.

    Yetkisizlik kararının, örgüt üyeliği yönünden tutuklu olan şüpheliler hakkında kamu davası açılması amacıyla şüphelilerin görev yaptıkları veya daha önce yargılandıkları yerlere gönderildiği öğrenildi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Güncel Son dakika: Şehit Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi soruşturmasında flaş gelişme
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri