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    • 13.04.2020 16:00
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    : 'taki terör operasyonlarında 4 kişi yakalandı

    haberi... 'ta, / ve /'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

    Şırnak'taki terör operasyonu

    İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri / ile /'ye yönelik operasyonlar düzenledi. Ekipler, operasyon kapsamında aramalar da yaptığı adreslerde 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 1'inin emniyetteki sorgusu devam ederken, 3'ü ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

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