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    • 12.04.2020 15:15
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    'da bir apartman karantinada

    salgını nedeniyle 'da bulunan bir apartman karantinaya alındı. Turgutlu ilçesinde bulunan apartmana giriş-çıkışlara izin verilmiyor.

    Manisa'da bir apartman karantinada

    'nın Turgutlu ilçesinde bir apartman, yeni tip (Kovid-19) önlemleri kapsamında karantinaya alındı.

    Manisa Valiliğinden yapılan açıklama göre İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği Cumhuriyet Mahallesi Şehit Bülent İlhan Sokak'taki bir apartmanın karantinaya alındığı bildirildi.

    Açıklamada, "Vatandaşlarımızı Kovid-19 salgınından korumak ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla ikinci bir değerlendirmeye kadar söz konusu adreste karantina uygulaması başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

    Manisa'da 3 gün önce Soma ilçesinde bulunan Turgutalp ile Cuma mahallelerinde iki apartman daha karantinaya alınmıştı.

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