Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki bir mahalle karantinaya alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Akçaabat ilçesine bağlı Sarıtaş Mahallesi'nin, görülen yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı belirtildi.
Karantina uygulamasının bu gece saat 00.00'da başladığı kaydedildi.
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