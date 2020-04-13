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    • 13.04.2020 09:45
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    Son dakika: 'da bir mahalle daha karantinada

    salgınına karşı alınan tedbirler arttırılırken, Akçaabat'ta bir mahalle daha karantinaya alındı. Valilikten yapılan açıklamada, karantina uygulamasının bu gece saat 00.00'da başladığı kaydedildi.

    O ilimizde bir mahalle daha karantinada

    'un Akçaabat ilçesindeki bir mahalle karantinaya alındı.

    Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Akçaabat ilçesine bağlı Sarıtaş Mahallesi'nin, görülen yeni tip vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı belirtildi.

    Karantina uygulamasının bu gece saat 00.00'da başladığı kaydedildi.

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